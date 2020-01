Maxi-evento Sardine, l'appello: "Venite con mezzi meno inquinanti, gratis il parcheggio da Dynamo"

Per il maxi evento di domani, domenica 19 in piazza VIII Agosto a Bologna, le Sardine invitano chi partecipera' ad "occuparsi della propria impronta ambientale", facendo attenzione ai trasporti. Così postano una sorta di vademecum per scegliere il mezzo con cui raggiungere l'evento con consapevolezza.

Ad emissioni zero, cosi' familiare per i bolognesi, c'e' la bicicletta. Insieme all'invito delle sardine a spostarsi pedalando, per l'occasione anche la "Velostazione Dynamo", parcheggio custodito per le due ruote, contribuisce offrendo per domenica alle sardine il posteggio gratuito in via Indipendenza 71/z dalle 14 alle 22.

Per Dynamo, infatti, "la bicicletta e' innanzitutto un modo democratico e solidale di spostarsi". Nella "classifica" delle sardine sui mezzi di trasporto, considerando che "rappresentano una quota importante delle emissioni atmosferiche dannose per la salute", in cima ai mezzi piu' sostenibili nelle lunghe distanze compare il treno.

Senza contare che sulle rotaie "si ha tempo per leggere, per chiacchierare, per pensare, stiamo insieme, apprezziamo le differenze, ci riposiamo". Dalla stazione centrale, poi, solo pochi minuti a piedi per raggiungere la piazza dell'evento. Subito dopo si consiglia l'autobus. Poi, "per raggiungere l'evento che parla di futuro e solidarieta'", chi non puo' evitare di prendere la macchina, che la condivida "con almeno tre persone per diminuire l'impatto di ciascun partecipante, con amici o con 'sconosciuti'".