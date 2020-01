Regionali, candidati al rush finale. Le Sardine: "Se si perde? Continueremo"

Ultimi giorni di campagna elettorale pr le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio 2020. All'indomani della prova di piazza delle Sardine, che hanno riempito piazza VIII agosto, l'attenzione è rivolta verso la politica formale, con i candidati alla presidenza della Regione per questa ultima settimana hanno infittito le loro agende, in vista dell'obiettivo finale.

Da segnalare, questo pomeriggio, un momento di confronto con tutti e sette i candidati all'Arena del Sole, all17:30, invitati ospiti a una conferenza di Cna. Oggetto dell'evento la presentazione di un documento dell'associazione di artigiani e commercianti alla presenza del presidente regionale e nazionale Costantini e Vaccarino. Invitati all'iniziativa Stefano Bonaccini, Lucia Borgonzoni, Simone Benini, Marta Collot, Stefano Lugli, LAura Bergamini e Domenico Battaglia.

Se tutti i candidati parteciperanno sarà uno dei pochissimi momenti dove i candidati si troveranno tutti faccia a faccia. Altri confronti, ma solo tra Bonaccini e Borgonzoni, sono previsti domani nella sede del Resto del Carlino e negli studi di E'tv.

Intanto, dal palco delle Sardine ieri il leader Mattia Santori ha guardato già al dopo-elezioni. "Non molleremo di sicuro se il centrosinistra perderà le elezioni in Emilia-Romagna -ha dichiarato Santori- come movimento delle sardine non temiamo una sconfitta della coalizione di centrosinistra, non temiamo la vittoria della Borgonzoni in questa Regione. La temiamo a livello personale, perché sappiamo l'effetto che avrà nei prossimi 5 anni. Ma non la temiamo come movimento delle sardine perché siamo in una fase di costruzione e torneremo a costruire un fenomeno e una dimensione nazionale".