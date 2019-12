Regionali, smentita la candidatura dell'attrice per Lucia Borgonzoni: Serena Grandi non è in lista

Serena Grandi non è tra i candidati della lista Borgonzoni presidente: l'attrice non figura nelle liste civiche della candidata leghista ne' a Bologna dove e' nata ne' a Rimini dove vive così come si era vociferato. "Penso di poter essere utile a Lucia Borgonzoni" aveva detto a supporto della candidata della Lega qualche giorno fa.

A Rimini ci sono invece il funzionario pubblico Claudio Di Lorenzo, Paola Maggini, Marisa Grossi e Roberto Baschetti. A Ravenna capolista e' il responsabile commerciale Stefano Donati, seguono Roberta Bravi, Anna Greco e Vincenzo Lega. La lista reggiana di Borgonzoni presidente vede invece il programmatore Paolo Delsante, la ristoratrice Marina Benassi, l'ex sindaco Lino Franzini, l'imprenditrice Laura Spaggiari, il finanziere Giuseppe Forte e l'operaia Maria Cristina Iotti. Ufficializzate anche le liste Bonaccini presidente.

A Piacenza corrono Roberto Pasquali, Lucia Torretta, Caterina Pagani e Stefano Perrucci. A Parma tocca a Giovanni Marani, Serena Brandini, Giovanni Breschi, Alessia Frangipane e Nicoletta Lia Rosa Paci. Capolista a Reggio e' la giornalista tv Stefania Bondavalli, gia' componente dello staff di Bonaccini, davanti all'imprenditore Carlo Fagioli. Seguono Matteo Manfredini, Daniela D'Eredita', Danilo Squitieri e Daniela Gozzi. A Modena con Bonaccini ci sono Eugenia Bergamaschi, Erika Coppelli, Chiara Giovenzana, Roberto Adani, Giulia Pigoni, Damiano Pietri, Maurizio Borsari e Stefano Tortini.

A Ferrara la lista Bonaccini sara' rappresentata da Alberto Bova, Edoardo Accorsi, Aurora Forni e Daniela Furiani. Guida la pattuglia di Forli'-Cesena Claudio Vicini, seguito da Elisa Deo, Priya Baldazzi, Patrizia Bezzi e Alberto Mingotti. A Ravenna ci sono Domizio Piroddi, Pietro Vandini, Carlotta Comandini e Oriella Mingozzi, architetto e designer candidata anche a Bologna. La lista di Rimini vede invece in corsa Luca Garulli, Kristian Gianfreda, Adriana Pellegrini e Illia Varo.

