Elezioni Emilia Romagna, sondaggio Demopolis-Citynews: le priorità dei cittadini per il futuro Governo della Regione

Delle intenzioni di voto in vista delle elezioni in Emilia Romagna, così come del gradimento dell'attuale Governo regionale e delle principali criticità avevamo già resi noti i risultati emersi dal sondaggio messo a punto a fine dicembre scorso da Demopolis per il nostro Gruppo editoriale, Citynews. Ora ci soffermiamo invece su un altro aspetto che è scaturito dall'indagine, ovvero le priorità dei cittadini per il futuro della Regione

Le politiche per l’occupazione ed il lavoro, indicate dal 54% sono al primo posto nell’agenda dei cittadini per il futuro Governo della Regione in Emilia Romagna: Sul podio anche la richiesta di investimenti in strade, viabilità ed infrastrutture (45%) e di una maggiore sicurezza nelle città (43%).

Oltre un terzo degli intervistati vorrebbe inoltre una maggiore attenzione all’ambiente e alla lotta all’inquinamento (41%), piena efficienza della sanità pubblica (40%, in linea con la tradizione degli ultimi decenni), lo snellimento della burocrazia regionale (37%) ed interventi mirati di messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici (36%).

Gli altri quesiti del sondaggio: intenzioni di voto, gradimento e criticità

Un consenso fluido ed incerto, quello che era emerso dal sondaggio di fine dicembre scorso sul voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna condotto dall’Istituto Demopolis per le testate Today del Gruppo editoriale Citynews, che vedeva il candidato del PD e del Centro Sinistra Stefano Bonaccini in testa con il 46% delle preferenze. Dunque in lieve vantaggio su Lucia Borgonzoni, candidata della Lega e del Centro Destra, attestata al 44%. Partita molto incerta, dunque, con Simone Benini del Movimento 5 Stelle staccato al 7% (5%-9%),. Intorno al 2-4 per cento gli altri candidati di Sinistra.

L’incertezza era incrementata anche dal fattore coalizioni: secondo i dati dell’Istituto Demopolis, le liste di Centro Destra sembravano prevalere di misura su quelle di Centro Sinistra (45%-44%), con il Governatore uscente Bonaccini che invece prevaleva su Borgonzoni grazie al voto personale o disgiunto.

La maggioranza dei cittadini, il 52%, aveva inoltre espresso un giudizio complessivamente positivo sull’operato del Governo Regionale uscente. E il 67%, i due terzi degli elettori intervistati dall’Istituto Demopolis per Citynews, promuoveva la qualità dei servizi pubblici in Emilia Romagna: valori nettamente superiori a quelli registrati in media a livello nazionale. Con valutazioni molto positive soprattutto su sanità, formazione e occupazione. Bocciata invece dal 52% è la sicurezza nelle città.

Sondaggio elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: la metodologia

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis, dal 18 al 22 dicembre 2019 con metodologia cawi-cati, per il gruppo editoriale Citynews, su un campione stratificato di 4.008 cittadini maggiorenni residenti in Emilia Romagna.

Coordinamento dell’indagine a cura del direttore di Demopolis Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Supervisione della rilevazione demoscopica con metodologia cawi-cati di Marco E. Tabacchi. Una parte della rilevazione cawi è stata effettuata online tra i lettori delle testate Today presenti nella Regione. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it