FOTONOTIZIA| Elezioni regionali, Bonaccini continua il tour su un'auto ibrida

"Da oggi mi sposterò con un nuovo mezzo durante la campagna elettorale: un'auto ibrida personalizzata". Lo rende noto il Presidente della Regione Stefano Bonaccini che, continua il suo tour elettorale a bordo di un'auto a basso impatto ambientale.

"Ho fatto più di 800.000 chilometri al servizio dell’Emilia-Romagna. Una terra di cui andare orgogliosi, dove vivere, lavorare, studiare e crescere i nostri figli" scrive in un post "sono pronto a completare il lavoro che abbiamo iniziato in questi 5 anni, ma per farlo ho bisogno del vostro aiuto: il 26 gennaio facciamo tutti insieme 'Un Passo Avanti'".