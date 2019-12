Virginio Merola saggista, esce il libro "La Regione orizzontale"

Il sindaco Virginio Merola, a poco meno di due anni dalla fine del mandato, ha pubblicato il saggio "La Regione orizzontale, persone, lavoro, diritti: l'Emilia Romagna insiste ", edito da Pendragon.

Come scrive sui social si tratta di "un piccolo manuale per le elezioni in Emilia Romagna, ma è utile anche dopo. Ho scritto un libro perché penso che le elezioni del prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna rappresentino una sfida tra due modi radicalmente diversi di intendere i valori alla base di una comunità. Democrazia, persone, lavoro, welfare, diritti. Per questo dobbiamo insistere: per continuare, migliorando, una straordinaria esperienza di buon governo".

In pratica, come si legge nella nota dell'editore, si descrive la maniera di essere italiani ed europei dei cittadini di una regione "distesa in orizzontale in un Paese verticale".



Il sindaco presenterà il suo lavoro alle 17.30 del 19 dicembre al Centro Montanari di via Saliceto 3/21. Moderati dal giornalista Andrea Chiarini che ha scritto la prefazione del libro, ne parleranno Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Benedetta Brighenti, consigliera comunale di Castelnuovo Rangone (MO) e lo scrittore Carlo Lucarelli.