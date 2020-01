Regionali 2020: il voto di Bologna, quartiere per quartiere

Una distribuzione dei voti che sembra ricalcare i vecchi schemi quello che emerge dalle cifre fornite dal Comune quartiere per quartiere, in queste elezioni regionali 2020. Il centrosinistra si afferma in tutte le zone e le differenze si possono apprezzare solo per maggiore o minore distacco tra le coalizioni. Nessun exploit o roccaforti da parte dei partiti minori, senza percentuali rilevanti. Il M5S ricalca l'affanno a livello regionale, ma con qualche in più in periferia.

La coalizione Bonaccini fa il pieno ovunque, pure nelle citate periferie, dove anzi supera sempre quota 60 per cento (compreso il Pilastro). Del pari l'unica zona dove la distanza è ridotta con la destra è quella della zona Colli, unico punto dove la coalizione Borgonzoni supera quota 40 per cento, rimanendo però indietro di una decina di punti. Buon risultato di E-R Coraggiosa, che giustifica il pieno di voti dato alla capolista Elly Schlein: la formazione di sinistra 'soffre' solo a Borgo-Reno e Savena, in entrambi i casi poco sopra il 6 per cento, ma nei restanti quartieri restituisce cifre fino all'11 per cento, periferie comprese. Male il M5S, sempre oscillante tra il 2 e il 3 per cento.

Quartiere Borgo-Reno:

Csx: 63,9

Cdx: 31,3

M5S: 3,5

Quartiere Navile:

Csx: 67

Cdx: 28,9

M5S: 3

Quartiere Porto-Saragozza:

Csx: 65,9

Cdx: 31,3

M5S: 2,8

Quartiere San Donato - San Vitale:

Csx: 65,4

Cdx: 30

M5S: 2,8

Quartiere Santo Stefano:

Csx: 63,4

Cdx: 34

M5S: 1,4

Quartiere Savena:

Csx: 65,1

Cdx: 30,7

M5S: 2,6

Zona Colli:

Csx: 55,1

Cdx: 42,8

M5S: 1,2

Zona San Donato (Pilastro):

Csx: 65,3

Cdx: 23,1

M5S: 3,1