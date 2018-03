Elezioni a Imola, 'big' di centrodestra in arrivo per un incontro

E dopo le Politiche ci sono le Amministrative. Quest'anno si vota a Imola, città che dopo le dimissioni di Daniele Manca (che è stato eletto senatore), si appresta a decidere chi sarà il nuovo sindaco. E il centrodestra scalda i motori per questo tradizionale feudo Pd a rischio dopo lo shock elettorale delle politiche.

In attesa dell'ufficializzazione del candidato sindaco, prevista per dopo Pasqua, e' in programma per lunedi' prossimo, 26 marzo, una cena coi big locali della coalizione.

Ci saranno anche i neo-parlamentari leghisti Lucia Borgonzoni e Jacopo Morrone. Lo annuncia in una nota il segretario imolese del Carroccio, Marco Casalini. "Saranno presenti- sottolinea Casalini- partiti e rappresentanti del mondo civico, per un momento conviviale che ci portera' uniti verso l'ultimo tratto di campagna elettorale". Saranno in 200 i commensali "per ascoltare progetti e proposte di coloro hanno un obiettivo comune, quello di realizzare una svolta di buonsenso nell'amministrazione cittadina".

(Dire)