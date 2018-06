Elezioni amministrative, salta la tappa di Salvini a Imola

Era atteso per il 6 giugno alle 21 in piazza, ma Matteo Salvini, neo-Ministro dell'Interno, vice-presidente del Consiglio, nonchè segretario federale della Lega Nord, non arriverà a Imola.

“Per sopraggiunti impegni istituzionali, non potrà partecipare all’incontro pubblico", ma la serata è solo rimandata. "Salvini ha già dato la propria disponibilità a fare un passaggio a Imola nelle prossime settimane in vista anche di un eventuale ballottaggio”. Si legge nella nota del Segretario della Lega romagnola On. Jacopo Morrone.

Domenica 10 maggio, è il candidato del centrodestra, Giuseppe Palazzolo, a contare sul sostegno della Lega Nord, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e della lista Focus.