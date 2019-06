Elezioni a Molinella, oggi il voto per il ballottaggio

Urne aperte dalle 7 alle 23 oggi a Molinella per la seconda tornata di elezioni che deciderà il prossimo sindaco di Molinella. Ai blocchi di partenza del ballottaggio si sfidano il sindaco uscente del centro sinistra Dario Mantovani, con due mandati alle spalle e forte del 49 per cento del primo turno del 26 maggio, contro il candiato del centrodestra Marco Stegani, fermatosi al primo turno al 36 per cento circa.

Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 e gli elettori chiamati a esprimere la propria preferenza sono 12.305. Al primo turno l'affluenza è stata dii poco sopra il 72 per cento. Ma non c'è solo Molinella. Sono infatti 13 i comuni emiliano-romagnoli i cui elettori sono chiamati oggi alle urne, domenica 9 giugno, nel turno di ballottaggio per eleggere il sindaco.

Tra questi anche i 3 capoluoghi di provincia, ovvero le città di Ferrara, Forlì e Reggio Emilia. Sfide per il primo cittadino anche nei comuni di: Argenta e Copparo nel ferrarese; Molinella nel bolognese; Cesena e Savignano sul Rubicone nella provincia di Forlì-Cesena; Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello e Mirandola nel modenese; Casalgrande nel reggiano.

Nel ferrarese, sfide nei comuni di Ferrara tra Alan Fabbri (centrodestra, al 48.44% al primo turno) e Aldo Modonesi (centrosinistra, al 31.75%), di Copparo tra Fabrizio Pagnoni (centrodestra, 42.72% al primo turno) e Diego Farina (centrosinistra, 39,42%) e di Argenta tra Andrea Baldini (centrosinistra, 46.18% al primo turno) e Antonio Curtarello (centrodestra, 40.73%).