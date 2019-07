Elezioni regionali, candidato centrodestra: in pole Borgonzoni

Di Lucia Borgonzoni come candidata governatrice dell'Emilia-Romagna nelle prossime elezioni regionali manca solamente l'ufficialità, ma tutto sembra condurre verso il profilo della esponente bolognese del Carroccio. A lanciare la candidatura dell'attuale sottosegretaria e senatrice è stato Matteo Salvini che ne ha parlato nel weekend a Ferrara, a margine di un incontro con il neosindaco (ed ex candidato in regione, ndr) Alan Fabbri e con altre autorità cittadine. Sarà Borgonzoni la candidata? "Penso che Lucia sia una delle più in gamba. Poi ne parleremo con gli altri, però penso che potrebbe fare molto bene", ha affermato il vicepremier rispondendo ai cronisti. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli con quelle che dovrebbero essere le forze alleate della Lega nella corsa alla presidenza di Viale Aldo Moro, ma a meno di clamorose retromarce, sarebbe tutto pronto per fare entrare Borgonzoni in gara per le prossime regionali, previste tra novembre e gennaio 2020.