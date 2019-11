Luigi Di Maio a Bologna, "Parte così la campagna del M5S in Emilia-Romagna"

Il voto del popolo del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau è stato chiaro: alle regionali dell'Emilia-Romagna i grillini corrono da soli dopo che il 70% dei votanti si è espresso per il no all'astensione dalla partecipazione. E la campagna elettorale parte proprio stasera proprio da Bologna: Luigi Di Maio è infatti atteso alle 20.30 all'hotel Savoia Regency per un comizio aperto ai simpatizzanti e al pubblico. Con lui ci saranno i consiglieri regionali e comunali, confermata la presenza di Gabriele Lanzi, coordinatore regionali, mentre su Bugani non si ha certezza.

Il capogruppo regionale Andrea Bertani aveva già fatto riferimento alla giornata di oggi come start ufficiale della corsa, che prevede anche le cosiddette 'regionarie' e chiama i candidati a fare un passo avanti: “La nostra campagna elettorale senza alleanze coi partiti partirà lunedì (oggi ndr) e terrà conto della grande voglia di partecipazione dei nostri territori che è stata già espressa ma che abbiamo anche raccolto nei tanti incontri che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane".

"E arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di lavorare a testa bassa per far raggiungere il miglior risultato possibile al MoVimento anche in questa tornata elettorale. Sono ancora tanti i temi che non sono emersi nel dibattito politico degli altri due schieramenti e che oggi possono ancora offrire un segnale di vero e autentico cambiamento su temi come la qualità dell’aria, il consumo di suolo, sanità pubblica e legalità. Ci aspetta un duro lavoro ma ci sentiamo pronti per portarlo avanti con il nostro entusiasmo”. E intanto Di Maio avrebbe dichiarato apertura nei confronti delle liste civiche.

Dopo il voto degli attivisti su Rousseau quindi il MoVimento 5 Stelle è pronto per far partire la campagna elettorale per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna. Il capogruppo regionale Bertani ha già preso parte a una riunione operativa con il capo politico Luigi di Maio che stasera incontrerà anche i bolognesi. Già a partire da questi giorni gli attivisti avranno la possibilità di proporre su Rousseau la propria candidatura.