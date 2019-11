Regionali, Sassi coi Verdi: "Elettorato grillino disperso, raccolgo testimone temi ambientali"

Il consigliere regionale uscente Gianluca Sassi, ex Movimento 5 Stelle, passa a Europa Verde e sarà capolista della lista in appoggio a Stefano Bonaccini a Reggio Emilia. "Vorrei essere il grillo parlante della futura giunta", afferma il consigliere uscente che stamattina ha ufficializzato la sua scelta di passare ai Verdi accanto al coordinatore nazionale Angelo Bonelli e ai rappresentanti locali Paolo Galletti, Sauro Turroni e Silvia Zamboni.

"Visto che non posso farlo altrove - ha spiegato Sassi - vorrei portare avanti il mio impegno civico con i temi che mi stanno a cuore: quelli ambientali innanzitutto. Se il Movimento non dovesse presentare la lista alle Regionali, l'elettorato sarebbe disperso almeno per quel che riguarda questi temi: da oggi sanno che qualcuno che possa raccogliere il testimone c'è. Temo non avranno uno sbocco dove andare - conclude - se faranno il mio stesso percorso o no va chiesto a loro".