Regionali, da Berlusconi a Renzi: nel week end "sfilata" di politici in città

Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Federico Pizzarotti e Giorgia Meloni in città. Una vera "concentrazione" di politici a partire a partire da venerdì 29 novembre per eventi elettorali in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

Il leader di Forza Italia sarà a Bologna il 29 novembre alle ore 18, in occasione della presentazione del libro "Il nuovo Mao" di Gennaro Sangiuliano nella Sala Stuart del Savoia Hotel Regency, via del Pilastro, 2. Oltre a Silvio Berlusconi, interviene anche Michele Brambilla, direttore di Quotidiano Nazionale.

Matteo Renzi, sabato 30 novembre, a partire dalle ore 11.00, sarà al Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza, 234, per presentare il progetto politico di "Italia Viva" e la nostra campagna "Italia Shock".

Sempre sabato 30 novembre verrà presentata "Italia in Comune" presso il Savoia Hotel Regency a partire dalle ore 11. Presenti i vertici del partito, dal presidente Federico Pizzarotti al coordinatore nazionale Alessio Pascucci. Durante la giornata di lavori sono previsti interventi di rappresentanti politici nazionali ed esponenti della società civile.

Domenica 1° dicembre è la volta della leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni. Dalle ore 10 al teatro EuropAuditorium. Sarà l’occasione, in piazza Costituzione, per illustrare gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati da Fratelli d’Italia Senato e per dare voce alle categorie produttive.