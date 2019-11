Regionali: Bonaccini e Borgonzoni a confronto su Rai 3

Il presidente uscente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua sfidante alla elezioni regionali del 26 gennaio, la senatrice leghista Lucia Borgonzoni a confronto. Saranno uno di fronte all'altra questa sera, martedì 19 novembre, alle 21.45, a "CartaBianca", il programma politico di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Lo ha annunciato Bonaccini sui social.

Il governatore in queste giorni sta facendo i conti il disastri dell'alluvione. "Non appena sarà chiaro il quadro dei danni causati, faremo richiesta di stato di emergenza nazionale, anche per i risarcimenti necessari in tutti i territori colpiti", si legge sullanota della regione.

Per Lucia Borgonzoni, ci sarebbero "responsabilità politiche dietro i danni" dell'alluvione. "L'Emilia Romagna è la prima regione in Italia per rischio idraulico, come rimarca la stessa Confagricoltura - ha scritto ieri in una nota - nonostante questo, negli oltre cinque anni dall'alluvione di Bastiglia e Bomporto, la Regione non ha portato a termine nessun intervento strutturale".

Gallery