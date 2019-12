Diecimila in piazza per Stefano Bonaccini - VIDEO

Diecimila persone in piazza Maggiore per il comizio di Stefano Bonaccini. È la stima ufficiale degli organizzatori quando è ormai entrata nel vivo la manifestazione di apertura della campagna elettorale del centrosinistra. "Sardine" presenti a titolo personale, la manifestazione di piazza Maggiore è all'insegna dei partiti e delle liste elettorali a sostegno del presidente. Ampia maggioranza di bandiere Pd.

Esulta il deputato Pd bolognese, Andrea De Maria: "Piazza Maggiore si è riempita. In tante e in tanti per Stefano Bonaccini. Tante bandiere del Partito Democratico, tanti cittadini", commenta.

"È l'Emilia-Romagna democratica, solidale e antifascista pronta alla sfida delle elezioni regionali. La strada è ancora lunga fino al 26 gennaio ma quella di oggi è una bellissima partenza. È così che possiamo e dobbiamo vincere. Con la nostra gente. Casa per casa e strada per strada", conclude.