Lega: "Con noi ospedali aperti 24h". Bonaccini ironizza: "Questo fine settimana sarà attivo"

"Informo la cittadinanza che in EmiliaRomagna anche questo fine settimana il servizio sanitario sarà attivo, efficace ed efficiente come sempre". E' la "comunicazione di servizio" di Stefano Bonacciini su Facebook in risposta alla dichiarazione di Lucia Borgonzoni sul palco del Paladozza: "Tra i primi provvedimenti ci sarà l'attenzione ai più deboli. Gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto".

Bonaccini che il 14 novembre era in collegamento con il programma de La7 "Piazza Pulita" ne ha anche per Matteo Salvini, il quale "non essendo di questa Regione, può certamente non saperlo (dovrebbe però immaginarlo, avendo proprio il suo Governo indicato la nostra Sanità come modello per le altre regioni). È più preoccupante che a non sapere queste cose sia la mia sfidante: chi si candida a presidente qualcosa dovrebbe prima impararlo - e conclude - l'Emilia-Romagna è una grande Regione, non merita improvvisazione".

"L'Emilia-Romagna serve a Salvini per la sua battaglia nazionale"

Peril governatore "Lucia Borgonzoni si nasconde dietro Salvini e l'Emilia-Romagna serve a Salvini solo per la sua battaglia nazionale, che nulla c'entra con la vita e i problemi di noi emiliano-romagnoli. Tutto ciò è irrispettoso nei confronti di questa regione e dei suoi cittadini, che non possono essere presi in giro: il 26 gennaio si vota per l'Emilia-Romagna e noi pretendiamo di parlare di questo. Dice che starà qui 80 giorni a fare comizi e poi il 26 gennaio se ne andrà. Io governo l'Emilia-Romagna da 5 anni. Ero qui prima e ci sarò anche dopo per occuparmi di lavoro e imprese, di sanità e scuole. Mi sbaglierò, ma credo non capisca come siamo fatti noi emiliano-romagnoli".