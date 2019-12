Regionali, Borgonzoni: "Presto la nostra lista civica, non come quella del PD"

"Presto presenteremo" la nostra lista civica, con "una serie di nomi legati alla società civile. Lo ha detto questa mattina a Bologna la candidata leghista alle elezioni regionali Lucia Borgonzoni, a margine di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche Matteo Salvini.

"La campagna elettorale sta andando molto bene - sottolinea la senatrice - la nostra civica non è fatta di persone di partito come quella che ha deciso di fare la sinistra", inserendo "tutti gli ex Pd o del mondo che si è staccato del Pd", ci saranno "veramente persone che sono sindaci o ex sindaci o persone che rappresentano le associazioni".

Il riferimento anche gli esponenti di "Italia in Comune", il movimento del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che appoggeranno Stefano Bonaccini con una lista civica. L'appoggio è stato formalizzato ieri a Bologna, nel corso della prima assemblea programmatica nazionale.