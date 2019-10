Elezioni regionali, Borgonzoni: "Bonaccini dorme, numero unico emergenze 112 subito"

La creazione del numero unico d'emergenza in Emilia-Romagna sarà "la priorità" della legislatura. Lo promette Lucia Borgonzoni, candidata leghista alla presidenza della Regione, che insieme al consigliere del Carroccio Gabriele Delmonte punta il dito contro il governatore uscente, Stefano Bonaccini.

"Su questo tema sta dormendo- attaccano i leghisti- la riorganizzazione dei numeri di emergenza, con un unico centralino può salvare vite riducendo i tempi di intervento e facilitando i soccorsi. Per l'Emilia-Romagna e' inammisibile non essere al pari su un argomento simile con altre regioni come Friuli e Lombardia".

La presenza di più numeri di emergenza, sostiene Borgonzoni, "oltre a creare confusione, aumenta anche lo stato di agitazione gia' presente nella persona in difficolta' che richiede soccorsi. Pertanto è doppiamente sconveniente. In situazioni di emergenza la chiamata dei soccorsi o delle Forze dell'ordine è il primo atto da compiere, per affrontare al meglio il momento di criticità nel quale ci si può trovare".

Su questo però "come Emilia-Romagna siamo ancora indietro- attacca la candidata leghista- e per una Regione come la nostra è assurdo non essere al pari delle altre".

Dunque, afferma Borgonzoni, "è ora che Bonaccini si svegli e adotti immediatamente il 112. Coinvolga il ministero dell'Interno e ottenga il protocollo per l'istituzione del numero unico di emergenza. Non c'è più tempo da perdere, con la salute dei cittadini non si scherza. Se l'inerzia di Bonaccini proseguirà, l'istituzione del 112 sarà una delle prime cose che farò da neo governatore della Regione", assicura la candidata leghista. (San/ Dire)