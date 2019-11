Salvini al Paladozza, Borgonzoni: "Idee vincono su violenza 1 a 0"

"Bellissimo il Paladozza ieri, un'emozione indescrivibile". E' il commento del giorno dopo il comizio della Lega al Paladozza da parte della candidata governatrice Lucia Borgonzoni, che commenta: "Spiace per chi avrebbe voluto essere presente ma non ha potuto a causa delle azioni violente e prepotenti". Secondo Borgonzoni però "nella sfida tra idee e violenza, hanno vinto le prime 1 a 0".

Sull'occupazione di Xm24 in via Ferrarese di questa mattina la senatrice leghista attacca: "Stop alle occupazioni, Comune e Regione non possono essere schiavi dei centri sociali. Non è arrendendosi all'arroganza e alla prepotenza di chi occupa spazi senza autorizzazioni che si gestisce la cosa pubblica e che si governa un'amministrazione".