Elezioni regionali, risalgono quotazioni per voto a gennaio

Stando ai rumors delle ultime ore, la bilancia sembrerebbe pendere sulla fine di gennaio, quindi probabilmente domenica 26. Ma ancora, avvisano dalla Regione, non c'è una decisione presa sulla data del voto, vero e proprio tormentone di questo scorcio di legislatura.

La scelta del presidente Stefano Bonaccini, comunque, dovrebbe essere imminente, forse già oggi. Le opzioni sul campo sono note: o la fine di novembre o due mesi più tardi, alla fine di gennaio.

Negli ultimi giorni in Regione si è ragionato molto sulla possibilità di un voto-lampo dopo la nascita del nuovo Governo Pd-M5s, in un quadro politico che evolve molto rapidamente. Ma questa ipotesi si scontrava soprattutto con la necessità di portare a compimento sia l'iter di approvazione del bilancio 2020 sia il lavoro della commissione d'inchiesta sulla Val d'Enza, una partita politica delicatissima ancora lontana dal concludersi.

A quanto pare la scissione del Pd con la nascita di Italia viva, se da un lato preoccupa l'attuale maggioranza in chiave elettorale, non sembra però aver travolto i piani per quanto riguarda il timing del voto. E il rinvio a fine gennaio, a quanto si vocifera, se da un lato permetterà al centrodestra si organizzarsi meglio in vista delle elezioni, dall'altra lascerebbe più tempo a disposizione anche per il difficile (ma forse non impossibile) dialogo Pd-M5s. (Bil/ Dire)