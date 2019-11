Niente allenza con il Pd, Di Maio a Bologna: "In Emilia no referendum su governo" - VIDEO

Nessuna alleanza con il Pd e nessun voto su Rousseau. Il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, incontra gli attivisti emiliano-romagnoli e ribadisce quanto già affermato: si va da soli.

"Per statuto non possiamo sostenere il candidato di un partito, quindi in Emilia-Romagna siamo aperti a tutte le liste civiche del territorio e siamo aperti a tutti sui programmi: costruiremo un prgoramma elettorale con i cittadini per l'Emilia-Romagna dei prossimi 15 anni", ha detto Di Maio a termine dell'incontro all'hotel Savoia Regency.

"Qui il movimento è vivo e pronto a combattere e faremo una campagna itinerante e aperta fino all’ultimo giorno. Noi siamo la terza via e funzioniamo meglio come terza via".

Al via le regionarie

"Il voto su Rousseau della scorsa settimana è stato solo la cornice di un grande quadro che già da mesi stiamo tinteggiando in vista delle elezioni regionali di gennaio - aveva detto il coordinatore regionale Gabriele Lanzi in vista dell'incontro con Luigi Di Maio -, tavoli di lavoro e riunioni locali si susseguono settimanalmente ormai da tempo e stiamo lavorando per mettere a regime un importante ed ambizioso programma elettorale. Idee, speranze e progetti che porteremo avanti da soli, con fierezza".

Già a partire da questi giorni gli attivisti avranno la possibilità di proporre su Rousseau la propria candidatura.