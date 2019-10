Elezioni in Umbria, Borgonzoni: "Eguagliamo l'impresa anche in Emilia-Romagna"

"Un'impresa storica" la definisce Matteo Salvini in attesa dell'ufficialità della proclamazione di Donatella Tesei come nuovo presidente della Regione Umbria. A spoglio elettorale quasi terminato la candidata della Lega conta un 57,4%, contro i 37,5% di Vincenzo Bianconi, sostenuto da centrosinistra e M5S.

La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna ha commentato il risultato pensando proprio a quello che potrebbe replicarsi nella nostra regione: "Pare proprio che stia per arrivare una bellissima notizia per i cittadini Umbri: la Regione finalmente liberata dalle mani del PD, dopo tanti anni. Forza Donatella Tesei! Ora avanti, anche in Emilia Romagna, con l'aiuto e il sostegno di tanti emiliano romagnoli, vogliamo eguagliare questa grande impresa".