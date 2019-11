Regionali, un sondaggio fa 'ridere' la Lega, Borgonzoni: "Ma non pensiamo che sia fatta"

La Lega, come di consueto ormai, sopra quota 30 per cento, ma la vera novità è la preferenza per Borgonzoni, che stachcerebbe Bonacini di un paio di punti.

E' questo il succo del 'sondaggio che fa ridere' la candidata del centrodestra e alfiere del Carroccio Lucia Borgonzoni, secondo un sondaggio Swg pubblicato oggi su Il Resto Del Carlino. Per il resto, la coalizione di Borgonzoni sarebbe in vantaggio con una forbice che si aggira tra il cinque e l'otto per cento, con la differenza tra le due percentuali data dalla alleanza o meno del M5S con lo schieramento di Bonaccini.

"Speriamo che il 26 gennaio non nevichi. Altrimenti dobbiamo andare a spalare perché in Appennino votano noi e li lasciano così" sferza Borgonzoni alla convention di avvio della campagna elettorale di Forza Italia in vista delle regionali. Del pari però precisa Borgonzoni "non pensiamo che ormai è fatta, che la strada sia in discesa".

Intanto Forza Italia sposa definitivamente la candidatura della leghista. E lancia la campagna elettorale in vista del 26 gennaio al grido di "basta un voto", come recita lo slogan scelto per questa corsa. "Siamo il comitato di liberazione regionale- proclama la capogruppo in Senato Anna Maria Bernini- vogliamo mettere fine a questo monopolio che da 70 anni ingessa la Regione. Basta un voto per fare cadere non solo l'Emilia-Romagna, ma anche il Governo nazionale". E ai sostenitori in platea lancia l'appello: "Adottate quattro indecisi a testa e vinceremo la Regione".