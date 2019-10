Regionali, Borgonzoni: la leghista verso l'appoggio del centrodestra

Fratelli d'Italia non ha ancora ufficializzato la decisione di appoggiare la candidatura del leghista alle regionali dell'Emilia-Romagna, ma Lucia Borgonzoni si avvia verso il sostegno da parte di tutto il centrodestra. Non sembra avere dubbi il capogruppo in Regione del Carroccio Stefano Bargi. "Credo non ci siano grossi problemi da questo punto di vista- dice Bargi durante la rassegna stampa di Lepida tv- già un anno fa si disse che le regioni rosse dovevano essere a traino Lega, a partire dall'Emilia-Romagna, anche per quanto riguarda la scelta del candidato. Da parte degli alleati arrivano rivendicazioni che vengono ascoltate e soppesate nel quadro nazionale", visto che ci sono altre candidature in ballo, "però sull'Emilia-Romagna non credo ci siano problemi da parte di nessuno".

Intanto la campagna elettorale ufficiale della candidata si aprirà al Palazzo dello Sport di Bologna con Matteo Salvini: "Giovedì 14 novembre non prendete impegni - le parole di Matteo Salvini nel video sui social - abbiamo affittato il Palazzetto dello Sport di Bologna, il più grande, il più bello. Migliaia di posti, anche dall'Emilia-Romagna parte la rinascita".