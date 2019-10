Borgonzoni verso le Regionali: "Non facciamo l'errore delle Comunali, possiamo vincere"

Lucia Borgonzoni, Lega, commenta le critiche nel centrodestra nazionale sulla sua candidatura per le prossime Elezioni Regionali in Emilia-Romagna: "Questa volta non facciamo lo stesso errore delle comunali, quando abbiamo ascoltato troppo il nazionale, e poi non ce l'abbiamo fatta, anche se di poco".

"E' un film gia' visto - ha detto la Borgonzoni - Noi sul territorio ci siamo, stiamo lavorando bene e andiamo avanti. Anche con la civica. Il centrodestra del territorio va avanti. E questa volta in Emilia Romagna possiamo vincere". Intanto, a proposito di centrodestra e delle elezioni del 26 gennaio 2020, Michele Facci ha ritirato la sua candidatura per Fratelli d'Italia.

(Dire)