Regionali, online quesito M5S: "Correre o no alle elezioni?"

Una "pausa elettorale fino a marzo" in modo da "preparare gli Stati generali del Movimento" e così "evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria".

E' questo il quesito comparso oggi sulla piattaforma Rousseau: chi vota sì non vuole partecipare alle elezioni, chi vota no vuole invece che l'M5s si presenti. E si accende subito la polemica all'interno del Movimento, anche tra gli stessi eletti emiliano-ropmagnoli. Tra questi, Silvia Piccinini è dura nei toni.

"E' paradossale quello che sta succedendo- afferma Piccinini con la 'Dire'- liquidare migliaia di attivisti in Emilia-Romagna che hanno contribuito al successo del Movimento 5 stelle nel 2018 così, con un post palesemente orientato, pubblicato soltanto alle 21 di ieri sera. Senza contestualizzare neanche il voto sulla situazione locale, ma addirittura estendendo il voto a chi non sa nulla del nostro territorio. Tutta questa operazione è una presa in giro inaccettabile ed una umiliazione per tutti coloro che hanno dato l'anima per questo progetto".

La controffensiva è affidata anche ai parlamentari M5s emiliano-romagnoli, che spingono perché vinca il 'no', ovvero che venga dato il via libera alla lista M5s in Emilia-Romagna. "In Emilia-Romagna ci presentiamo come M5s e abbiamo tutto il tempo di farlo- sostiene la senatrice Maria Laura Mantovani- non dobbiamo nemmeno raccogliere le firme per presentare la nostra lista. La nostra gente che lo chiede. Siamo pronti".