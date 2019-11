Regionali, Manes Bernardini con Berlusconi: "Siamo e restiamo civici"

"Siamo sempre stati aperti ad ogni ipotesi di collaborazione per il bene comune, senza alcun timore reverenziale, forti delle nostre idee e del nostro progetto di città, che si rinnova continuamente". Così Manes Bernardini di "Insieme Bologna" che ha scelto di appoggiare il progetto civico della capogruppo di Forza Italia al Senato, la bolognese Anna Maria Bernini. Lo annuncia su Facebook, ma specifica "Siamo e restiamo civici. Questa è la nostra forza e natura".

Dopo la sua militanza nella Lega, Bernardini sposò la lista civica "Insieme Bologna" che, come scrive nel post "dialoga e collabora con tutti, partendo dai problemi reali e cercando soluzioni di buon senso nell'interesse della comunità bolognese" quindi non si parla di entrare in Forza Italia, ma in un cantiere civico. Comunque Bernardini è andato ad Arcore, dove ha incontrato Silvio Berlusconi.

Bernardini specifica che sono "disponibili a valutare ogni tentativo in tal senso, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, ma, soprattutto nel rispetto delle battaglie storiche che hanno da sempre contraddistinto la nostra attività sul territorio - poichè - non siamo un partito, nel senso tradizionale del termine, ma rappresentiamo una idea di città che continueremo a sviluppare guardando con interesse a chiunque sposi le nostre battaglie e le nostre proposte programmatiche. Dal Passante di mezzo, al Tram, fino ai temi del sociale e dell'abbandono, passando per la sicurezza e lotta al degrado, siamo sempre stati pronti a confrontarci con chiunque si riconosca in queste rivendicazioni. Questa è la mission di Insieme Bologna. Insieme Bologna si candida, cosi, ad essere il motore di quel “Cantiere Civico” che finalmente apre le porte alla città di Bologna, per continuare ad essere una voce di riferimento per tutti i cittadini abbandonati da questa amministrazione".