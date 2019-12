Regionali, oggi Giorgia Meloni in città: ma torna anche Salvini

Oggi è la volta di Giorgia Meloni, ma anche, e ancora una volta, di Matteo Salvini. Dopo la convention di "Italia Viva", la nuova formazione politica di Matteo Renzi, oggi 1° dicembre Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sarà a Bologna per un evento elettorale all'Europauditorium di Piazza della Costituzione.

Di ritorno dal tour elettorale in Toscana, torna un po' a sorpresa in città Matteo Salvini: il leader della Lega terrà un punto stampa all'Hotel Novotel, in via Michelino 73, insieme con la candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni.

La stessa Borgonzoni, lunedì 2 dicembre terrà una conferenza stampa insieme a Laura Schianchi, presidente dell'Associazione "Prima gli ultimi", per illustrare iniziative e progetti, in vista della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità. L'appuntamento è alle 12 in viale Aldo Moro 50, palazzo della Regione, Bologna.