Elezioni Emilia-Romagna, il Movimento 5 stelle proroga termini per le candidature

Il dado non è ancora stato tratto per il Movimento 5 stelle, che mantiene aperta la caccia del proprio candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna, fissate per il 26 gennaio 2020. Idem per il voto in Calabria.

Lo ha deciso il numero uno dei grillini, Luigi Di Maio, concedendo più tempo a chi volesse presentarsi per un posto da consigliere regionale nelle due regioni al voto.

"Il termine per la chiusura delle candidature per le regionarie della Calabria e dell'Emilia-Romagna è stato prorogato a lunedì 9 dicembre alle ore 18", si legge infatti sul blog. I termini sono aperti da lunedì 25 novembre.

