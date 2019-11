Sanità, gaffe Borgonzoni: "Con me ospedali aperti di notte e nei weekend"

"Tra i primi provvedimenti ci sarà l'attenzione ai più deboli. Gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto". E' uno dei punti del programma enunciato dalla candidata alle elezioni regionali Lucia Borgonzoni ieri sera al Paladozza, punto ribadito in una nota stampa: "Abbiamo parlato di progetti per la Regione, vogliamo aprire gli ospedali nelle fasce serali e nei fine settimana".

Il particolare, ovvero che gli ospedali -come tutte le strutture che si dedicano all'emergenza-urgenza- sono per definizione aperti 24 ore su 24, è stato notato subito dallo sfidante per le regionali Stefano Bonaccini, che in risposta hanno ribadito l'accusa a Borgonzoni di non essere preparata per la guida della regione. Pur con qualche distinguo, anche il M5S parla di "ennesima gaffe".

"Informo la cittadinanza che in Emilia-Romagna anche questo fine settimana il servizio sanitario sarà attivo, efficace ed efficiente come sempre".è il commento ironico di risposta di Bonaccini, che aggiunge nei confronti di Borgonzoni: "Preoccupante che a non sapere queste cose sia la mia sfidante: se ti candidi a presidente qualcosa devi prima impararlo. L'Emilia-Romagna e' una grande Regione che non merita improvvisazione".

A rincarare la dose arriva anche la grillina Silvia Piccinini, che, dopo aver ricordato il tema dei parti di emergenza e che "delle criticità ci sono" commenta sferzante: "Se davvero si ha a cuore il futuro della nostra sanità bisogna ripartire da questi temi, portando risultati concreti, non inventarsi fake news sulla chiusura degli ospedali la notte o nei weekend".