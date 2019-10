Sblocco Passante, Bonaccini: "Con la Lega si torna indietro, puntiamo a vincere"

La ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato un'intesa per lo sblocco del Passante autostradale e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa in viale Aldo Moro, si fa garante dell'infrastruttura in vista delle prossime elezioni regionali: "Puntiamo a vincere così andremo avanti nella realizzazione, che dovremo migliorare e mitigare ancora di più", precisa il presidente..

"Lucia Borgonzoni ha dichiarato che non condivide né il passante centrale né quello nord, riproporrebbe il passante sotto i colli bolognesi, quello a sud, e passerebbero altri vent'anni - chiosa Bonaccini - si ripartirebbe di nuovo da capo vanificando una discussione che ha coinvolto gli enti locali per troppo tempo e vorrebbe dire non dare mai nessuna soluzione".