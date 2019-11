Al via la seconda giornata dell'evento PD: arriva Sassoli, presidente del Parlamento europeo

Seconda giornata di 'Tutta un'altra storia. Gli Anni 20 del 2000', la tre giorni organizzata dal Partito Democratico a Bologna. I lavori sono iniziati a Palazzo Re Enzo alle 9.15 con l'intervento di Fabrizio Barca con un intervento sugli Anni 20, l'Italia giusta e solidale.

Alle 10 avranno inizio i sei laboratori tematici: Gli anni 20 in rete: conoscenza, comunicazione, saperi (Palazzo Gnudi, Via Riva di Reno, 77); Gli Anni 20 per vincere il declino: lavoro, scuola, cultura (Salone del Podesta'); Gli anni 20 per un nuovo modello di sviluppo e un pianeta sostenibile: dalle citta' al mondo (Sala Re Enzo); Gli anni 20 per uno Stato rifondato e un'economia giusta (Sala degli Atti); Gli anni 20 dei diritti, delle famiglie, delle scelte di vita, della salute (Circolo Passepartout, via Galliera, 25); Gli anni 20 per una terra senza guerre: solidarietà, migrazioni, integrazione (Sala del Quadrante).

Alle 15 riprenderà la plenaria con gli interventi di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo sugli anni 20 di una nuova Europa. A seguire l'intervento di Imen Jane sugli anni 20 della mia generazione. La sessione pomeridiana vedrà poi una serie di interventi tra i quali Carmelo Barbagallo, Elena Cattaneo, Ilaria Cucchi, Anna Maria Furlan, Maurizio Landini, Gad Lerner, Francesco Occhetta, Federico Pizzarotti, Romano Prodi (con un contributo video), Beppe Sala, Chiara Saraceno, Massimiliano Tarantino e Andrea Orlando.

La serata di oggi si chiuderà alle 20 presso lo spazio Dumbo (Via Camillo Casarini, 19) con la cena di sottoscrizione che apre la campagna elettorale per le regionali del prossimo gennaio in Emilia Romagna. Nel corso della cena Giovanni Floris dialogherà con Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd e Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e candidato alle prossime regionali. (dire)