Regionali, sondaggio PD: Bonaccini distacca Borgonzoni

Stefano Bonaccini sarebbe in netto vantaggio su Lucia Borgonzoni per quanto riguarda le candidature alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

E' l'esito del sondaggio che circola in queste ore, commissionato dal Pd regionale: vedrebbe intanto la conferma di una buona reputazione dell'amministrazione regionale uscente, nei confronti della quale il 70% degli interpellati avrebbe espresso un giudizio positivo. Il sondaggio, a quanto risulta alla agenzia 'Dire', vede però solo un leggero vantaggio del centrosinistra nelle intenzioni di voto. Il 44,5% degli interpellati sceglierebbe infatti la coalizione guidata dal Pd, mentre il 43,6% opterebbe per il centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il Movimento 5 stelle invece è dato all'8,5%. Il distacco tra il centrosinistra e il centrodestra, appena 0,9%, non è tale da fare dormire sonni tranquilli ai democratici.

L'uscente Stefano Bonaccini però godrebbe addirittura di un 48% dei consensi, mentre Lucia Borgonzoni, la scelta annunciata dalla Lega, arrancherebbe al 31%. Solo il 6,5% raccoglierebbe un candidato dei 5 stelle, ancora 'anonimo' per il fatto di non essere stato scelto. Addirittura il 13% degli interpellati, invece, vorrebbe un altro candidato rispetto a quelli proposti: segno evidente che l'attuale offerta non accontenta tutti.

"Non c'è nessun sondaggio che dia Borgonzoni perdente, l'unico che conosco la dà in buona posizione". Ma in ogni caso "dobbiamo discutere delle candidature". Lo ha detto oggi Ignazio La Russa, intervenendo nel salotto tv di La7 L'aria che tira, proprio accanto alla leghista. Anche Borgonzoni ha commentato le indiscrezioni di stampa che la danno in bilico, confermando in pieno la propria candidatura: "Stiamo lavorando abbiamo già una civica, ieri ho sentito dei sindaci...". (dire)

