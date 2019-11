Regionali, Salvini in città: il 7 novembre con Borgonzoni al Pilastro

Era atteso il 14 novembre al Paladozza per l'evento di avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio, ma lo vdremo in città anche giovedì 7 novembre.

Matteo Salvini sarà alle ore 18 in conferenza stampa a Bologna presso il Savoia Hotel Regency, in via del Pilastro, per la presentazione dell'evento di apertura campagna elettorale al Paladozza, il prossimo 14 novembre.

Sarà ovviamente presente la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni.