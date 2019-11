Salvini: "Per la sinistra non devo andare a Bologna? Fascismo rosso"

Si consumano ormai a distanza le schermaglie tra Pd, leghisti e varie formazioni della sinistra, in vista dell'evento elettorale in programma il 14 novembre al Paladozza con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni.

"C'è qualcuno che dice che la Lega non può andare a Bologna: è fascismo rosso" ha detto il leader leghista parlando con i giornalisti a Firenze "Chi si arma va in galera, ma dire che la Lega non può venire a Bologna o a Firenze è squadrismo. Sono entrambi violenti. Perché non posso andare a Bologna?".

"Dire che la violenza contro un leghista può essere legittima, poi magari trovi il deficiente che la applica veramente - aggiunge Salvini - Se uno ha un fucile illegalmente va in galera e il suo posto è la galera; se uno dice che Salvini non può venire a Bologna per quello che mi riguarda è pericoloso anche questo".

La città è quasi blindata, divieti di accesso e bus deviati dal pomeriggio del 14 novembre. Due le contestazioni previste: un flash mob sul "Crescentone" e un corteo.