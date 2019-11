In Piazza Maggiore migliaia di Sardine vs Lega| FOTO e VIDEO

Mentre i collettivi sfilano in corteo, con qualche disordine, in Piazza Maggiore va in scena un flash mob "ittico", ossia come "sardine" sul Crescentone per dire a Salvini: "Siamo di più noi".

La piazza ha chiamato e le ‘sardine’ hanno risposto alla grande: in migliaia sono scesi in piazza Maggiore per manifestare in modo pacifico contro la presenza di Matteo Salvini in città. Lanciato come provocazione su Facebook, in tantissimi hanno risposto presentandosi con cartelli e sardine di carta .

