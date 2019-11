'Sardine', Santori promette: "Faremo bis molto creativo a Bologna"

Dopo l'adunata a Roma, forse in piazza San Giovanni, con l'ambizioso obiettivo di richiamare 100.000 persone da tutt'Italia, le sardine faranno il bis a Bologna, da dove hanno mosso i primi passi del loro exploit. Infatti, "sicuramente" torneranno in piazza, conferma la sardina "numero uno", Mattia Santori, volto pubblico del movimento, oggi ai microfoni di Radio Ctta' del Capo.

"Non posso dire come, ma ci sara' un bis- anticipa Santori- molto bello, molto creativo. Ma vi dirò piu' avanti perche' ci stiamo ancora ancora lavorando, c'è tanto da fare e non promettiamo le cose prima di averle in mente per bene".

Le sardine intanto puntano a Roma

Le sardine non hanno paura di puntare in alto: a Roma il 14 dicembre hanno fissato l'asticella a 100.000 partecipanti. "Siamo sempre stati ambiziosi, e' la nostra pecca. A Bologna questo e' stato utile e speriamo lo sia anche a Roma", spiega Santori, parlando sempre mat tina a Radio Citta' del Capo.

Per la manifestazione nella Capitale "adesso c'e' tutta una serie di permessi da risolvere, perche' organizzare a Roma non e' facilissimo". La Questura "vorrebbe farci andare in piazza San Giovanni e questo complica le cose perche' e' molto grande". Ma, assicura Santori, "non temiamo i numeri e sappiamo che ci sara' grandissima mobilitazione perche' vediamo ormai un vento che soffia nel paese, e' piu' un problema di permessi, costi e sicurezza".