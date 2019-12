Elezioni regionali in Emilia Romagna, i risultati del sondaggio Demopolis per Citynews

È un consenso ancora molto fluido ed incerto, quello che emerge dal sondaggio sul voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna condotto dall’Istituto Demopolis per le testate Today del Gruppo editoriale Citynews: tra gli elettori che immaginano di recarsi alle urne il 26 gennaio, circa un quarto è ancora del tutto indeciso sulla scelta da compiere.

“A circa un mese dalle elezioni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la sfida per la conquista della Regione Emilia Romagna resta decisamente aperta”.

Se si votasse oggi, il candidato del PD e del Centro Sinistra Stefano Bonaccini, con il 46%, avrebbe un lieve vantaggio su Lucia Borgonzoni, candidata della Lega e del Centro Destra, attestata al 44%. A Bonaccini è attribuita oggi una forbice tra il 43% ed il 49%, mentre la Borgonzoni oscilla tra il 42% ed il 48%.

Partita molto incerta, dunque, con Simone Benini del Movimento 5 Stelle staccato al 7% (5%-9%), fortemente penalizzato dal ritardo della candidatura rispetto ai due principali competitor. Intorno al 2-4 per cento gli altri candidati di Sinistra.

L’incertezza è incrementata anche dal fattore coalizioni: secondo i dati odierni dell’Istituto Demopolis, le liste di Centro Destra sembrano oggi prevalere di misura su quelle di Centro Sinistra (45%-44%), con il Governatore uscente Bonaccini che invece prevarrebbe su Borgonzoni grazie al voto personale o disgiunto.

“Quella scattata oggi – spiega il direttore di Demopolis – rappresenta una fotografia destinata a mutare nelle ultime 4 decisive settimane di campagna elettorale. Gli umori e la motivazione al voto dei cittadini, così come la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti, potranno incidere in modo determinante sull’esito del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna”.

Sondaggio Elezioni Emilia Romagna: operato del Governo uscente, criticità e punti di forza della Regione

La maggioranza dei cittadini, il 52%, esprime un giudizio complessivamente positivo sull’operato del Governo Regionale uscente. E il 67%, i due terzi degli elettori intervistati dall’Istituto Demopolis per Citynews, promuove la qualità dei servizi pubblici in Emilia Romagna: valori nettamente superiori a quelli registrati in media a livello nazionale. Con valutazioni molto positive soprattutto su sanità, formazione e occupazione. Bocciata invece dal 52% è la sicurezza nelle città.

Sondaggio elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: la metodologia

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis, dal 18 al 22 dicembre 2019 con metodologia cawi-cati, per il gruppo editoriale Citynews, su un campione stratificato di 4.008 cittadini maggiorenni residenti in Emilia Romagna.

Coordinamento dell’indagine a cura del direttore di Demopolis Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Supervisione della rilevazione demoscopica con metodologia cawi-cati di Marco E. Tabacchi. Una parte della rilevazione cawi è stata effettuata online tra i lettori delle testate Today presenti nella Regione. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it

Sondaggio regionali Emilia-Romagna Demopolis-Citynews, risultato locale: le intenzioni di voto dei bolognesi

Dai risultati al sondaggio raccolti a livello locale, il consenso verso Stefano Bonaccini è leggermente maggiore a Bologna rispetto alla media regionale. All'ombra delle Due Torri, infatti - spiega Anna Matino, direttore del quotidiano BolognaToday - alla domanda "Chi voterebbe oggi come Presidente della Regione" il 47% dei felsinei che ha partecipato al nostro sondaggio ha optato per il candidato del centro-sinistra. Viceversa ha espresso la propria preferenza per Lucia Borgonzoni - candidata della coalizione di centro-destra, il 42% - ovvero un 2% in meno rispetto alla media dei risultati totali".

Osservando ancora il dettaglio dei risultati del sondaggio a Bologna, notiamo anche come il consenso per il candidato del Movimento 5 stelle, Stefano Benini, sia in linea con la media delle risposte raccolte nel resto della Regione (7%). Sono invece il 4% i bolognesi che hanno dichiarato che ad oggi voterebbe per altri candidati: ovvero l'1% in più rispetto alla media delle risposte totali.

"Il dato - chiosa Matino - conferma la storica natura 'rossa' del capoluogo emiliano, anche se la forbice non è così ampia e manca ancora oltre un mese alla chiamata alle urne, quindi un lasso di tempo abbastanza ampio. La partita dunque davvero ancora aperta. Come d'altra parte conferma anche un altro dato emerso dal nostro sondaggio: se è infatti vero che Bonaccini ha guadagnato più consensi rispetto a Borgonzoni, è anche vero che è il centro-destra ad essere in cima alle preferenze degli emiliano-romagnoli -con il 45% dei consensi rispetto al 44% guadagnato dal centro-sinistra (secondo grafico in basso) - quando si chiede "Prescindendo dal Presidente, quale partito o coalizione voterebbe per il Consiglio Regionale".

Sondaggio regionali Emilia-Romagna Demopolis-Citynews, risultati generali: come hanno votato gli emiliano-romagnoli