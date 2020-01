Regionali, l'ultimo sondaggio: testa a testa Bonaccini-Borgonzoni

L'ultimo sondaggio, o comunque uno degli ultimi, prima dello stop Agcom sulla diffusione pubblica delle rilevazioni, fornito da Swg le La7, vede una situazione cambiata di poco nella corsa alle regionali per l'Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio. Il distacco tra i due maggiori candidati è di soli due punti percentuali.

Stefano Bonaccini è avanti, con una forbice di preferenze degli intervistati proiettata tra il 45 e il 49 per cento. Lucia Borgonzoni, candidata della Lega, è indietro, ma solo di un paio di punti, e data tra il 43 e il 47 per cento.

A livello di coalizione però, cioè i voti attribuibili alle singole liste, la rilevazione demoscopica ribalta i pronostici. E' il centrodestra a essere in testa, con una forbice tra il 43 e il 49 per cento delle preferenze, mentre le forze coalizzate attorno al centrosinistra vedono, cifre tre il 42,5 e il 46,5 per cento.

Oggi è anche giornata di impegni elettorali. A imola questa mattina Matteo Salvini, mentre Prodi nel pomerigggio sarà ai Portici di via Indipendenza. Berlusconi non verrà sotto le Torri, ma sarà ascoltato in videoconferenza all'Hotel Savoia Regency alle 17.