Regionali, cena PD con Zingaretti tutto esaurito: "E senza pullman dalla Lombardia"

E dopo Salvini, arriva Zingaretti. Giornate "calde" sotto le due Torri per l'avvio ufficiale della campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

Per il segretario dem Nicola Zingaretti, si apre venerdì 15 novembre "Tutta un'altra storia", la tre giorni per sostenere l'attuale Presidente della Regione Stefano Bonaccini. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 9 con i laboratori tematici, l’assemblea plenaria e gli interventi di esponenti PD al governo del Partito democratico. Alle 21 presso DumBo, l'ex scalo ferroviario, una maxi cena alla quale parteciperà lo stesso Bonaccini. Qui il programma.

"A quattro giorni dall'evento siamo già in quasi 1.500 prenotati", informano i segretari dem Paolo Calvano e Luigi Tosiani in un video postato sui social dal DumBo space dove si svolgerà la cena elettorale con Zingaretti e Bonaccini. "Non ci saranno i pullman dalla Lombardia, ma vi prometto che di verde ci saranno le lasagne", ironizza Tosiani.

Il riferimento è all'evento al Paladozza di giovedì 14 novembre che vedrà la presenza del segretario leghista Matteo Salvini e la candidata del centro-destra Lucia Borgonzoni e alla missiva che la Lega della Lombardia avrebbe scritto alle sue organizzazioni territoriali e provinciali: “Attenzione, mobilitazione massima perché il Paladozza sia stracolmo per l’evento di apertura della campagna elettorale in Emilia Romagna per lanciare un chiaro e decisivo segnale di imminente sfratto al governo abusivo delle poltrone, delle tasse e degli immigrati”.

"Tra pullman, auto e treno, gli imolesi saranno oltre 300" al Paladozza, ha scritto in una nota Daniele Marchetti, Consigliere Regionale e commissario leghista per il territorio imolese.

Domenica 17 novembre tutti a FICO Eataly World, nella Sala Convegni: alle 9.30 meeting di chiusura e l’intervento finale del segretario Nicola Zingaretti. A seguire, alle ore 14.30, si riunirà l’Assemblea nazionale del Partito democratico sulle modifiche allo Statuto.