Elezioni regionali: ci sarebbe già una data per il voto

Il governatore Stefano Bonaccini ha assicurato che nel giro di pochi giorni, due settimane al massimo, comunichera' quando si votera' per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ma una data precisa già circola nei corridoi di viale Aldo Moro.

E il consigliere regionale di Forza Italia, Andrea Galli, non ne fa un mistero. "Pare che il 5 ottobre il presidente dell'Emilia-Romagna indira' le elezioni regionali per il 24 novembre - annuncia Galli sui social network- dopo 70 anni parte il conto alla rovescia per liberarci dalla sinistra". In un comunicato, poi, l'azzurro sfida direttamente Bonaccini. "Il presidente uscente sta giocando sulla data delle elezioni regionali in base alla convenienza personale- attacca Galli- quando la Lega era al Governo puntava a votare il piu' tardi possibile, sperando in qualche passo falso del Carroccio.

Ora che al Governo c'e' il suo Pd insieme ai 5 stelle, punta a votare il prima possibile". Ma per Forza Italia e il centrodestra "poco importa- assicura Galli- Bonaccini scelga pure il luogo, la data e l'ora del duello: noi siamo sicuri di vincere, avendo il supporto dei cittadini emiliano-romagnoli". Secondo l'esponente FI, del resto, "tutte le ultime tornate elettorali hanno dimostrato che il centrodestra e' maggioranza nel Paese e nella nostra Regione. Bonaccini lo sa benissimo e sta cercando ogni appiglio per risalire la china".

Ma, affonda il colpo Galli, "mentre il presidente e' curvo sul pallottoliere per capire quale data gli regali qualche vantaggio, e mentre i 5 stelle cercano di giustificare a se stessi una svolta ingiustificabile e traditrice, Forza Italia e tutto il centrodestra e' vicino alla gente che chiede finalmente un vero cambiamento".

(Dire)