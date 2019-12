Regionali, Bernini di FI: "Si cambia moglie, marito e vestiti non è possibile avere stessa amministrazione da 70 anni"

"Quella di centrosinistra in Emilia-Romagna è "un'amministrazione stanca e obsoleta. È ora di cambiare". Le dichiarazioni sono di Anna Maria Bernini, che per rafforzare il concetto, ricorre alla vita quotidiana: "Si cambia la moglie, si cambia il marito, si cambiano i vestiti, si cambiano le abitudini. Non e' possibile per 70 anni avere sempre la stessa amministrazione".

La verve della capogruppo al Senato di Forza Italia, in prima linea nella battaglia per portare la leghista Lucia Borgonzoni al posto di Stefano Bonaccini, trova però la puntualizzazione scherzosa di Maurizio Gasparri, "ospite d'onore" della conferenza stampa elettorale tenuta oggi dagli azzurri in un bar di Bologna: "Io sono per l'indissolubilita' del matrimonio".

Forza Italia, assicura Gasparri a proposito del voto regionale del 26 gennaio 2020, "farà la differenza. Non prendiamo sottogamba questa campagna elettorale perchè è vero che abbiamo vinto ovunque negli ultimi mesi, ma non ci sfuggono le concentrazioni di potere". Il risultato quindi "non è scontato, anche se per quanto riguarda il voto disgiunto non vedo tutto questo fascino del presidente (Bonaccini, ndr). Sara' un voto piu' politico che locale e siamo convinti di vincere".

Con Forza Italia, afferma il commissario regionale Adriano Paroli, "ci sarà garanzia di buon governo, una cosa che non si inventa, e i nostri valori". E Bernini attacca il gruppo dirigente dem: "Il Pd è diventato il partito dei già garantiti. Può funzionare sui colli ma in Bolognina e al Pilastro, dove le persone si confrontano con l'immigrazione, il buonismo non funziona. Qui c'è una visione proprietaria del Governo, sono indignati all'idea che qualcosa possa cambiare".

