Elezioni amministrative 2019: i comuni al voto della provincia di Bologna

Elezioni 2019: quest'anno non si vota solo per le Europee e le Regionali, ma anche per le comunali. In particolare, nella città Metropolitana di Bologna sono 46 su 55 i comuni ad andare al voto per le Amministrative 2019.

Ecco quali sono i comuni bolognesi che vanno al voto e i nomi dei sindaci uscenti:

Anzola dell'Emilia, 11.851 abitanti: Giampiero Veronesi

Argelato, 9.656 abitanti: Claudia Muzic

Baricella, 6.763 abitanti: Andrea Bottazzi

Bentivoglio, 5.358 abitanti: Erika Ferranti

Borgo Tossignano, 3.302 abitanti: Clorinda Alessia Mortero

Calderara di Reno, 13.148 abitanti: Irene Priolo

Casalecchio di Reno, 35.173 abitanti: Massimo Bosso

Casalfiumanese, 3.461 abitanti: Gisella Rivola

Castel d'Aiano, 1.951 abitanti: Salvatore Argentieri

Castel di Casio, 3.479 abitanti: Mauro Brunetti

Castel Guelfo di Bologna, 4.277 abitanti: Cristina Carpeggiani

Castel Maggiore, 17.507 abitanti: Belinda Gottardi

Castel San Pietro Terme, 20.468 abitanti: Fausto Tinti

Castello d'Argile, 6.458 abitanti: Michele Giovannini

Castenaso, 14.352 abitanti: Stefano Sermenghi

Castiglione dei Pepoli, 5.870 abitanti: Maurizio Fabbri

Crevalcore, 13.527 abitanti: Claudio Broglia

Dozza, 6.440 abitanti: Luca Albertazzi

Fontanelice, 1.927 abitanti: Athos Ponti

Galliera, 5.462 abitanti: Anna Vergnana

Granarolo dell'Emilia,10.766 abitanti: Daniela Lo Conte

Grizzana Morandi, 3.982 abitanti: Graziella Leoni

Lizzano in Belvedere, 2.309 abitanti: Elena Torri

Loiano, 4.434: Patrizia Carpani

Malalbergo, 8.771 abitanti: Monia Giovannini

Marzabotto, 6.684 abitanti: Romano Franchi

Medicina, 16.526 abitanti: Onelio Rambaldi

Minerbio, 8.674 abitanti: Lorenzo Minganti

Molinella, 15.651 abitanti: Dario Mantovani

Monte San Pietro,10.820 abitanti: Stefano Rizzoli

Monterenzio, 5.853 abitanti: Pierdante Spadoni

Monzuno, 6.133 abitanti: Marco Mastacchi

Mordano, 4.644 abitanti: Stefano Golini

Ozzano dell'Emilia, 12.870 abitanti: Luca Lelli

Pianoro, 16.890 abitanti: Gabriele Minghetti

Pieve di Cento, 6.895 abitanti: Sergio Maccagnani

Sala Bolognese, 8.245 abitanti: Emanuele Bassi

San Benedetto Val di Sambro, 4.393 abitanti: Alessandro Santoni

San Giorgio di Piano, 8.201 abitanti: Paolo Crescimbeni

San Lazzaro di Savena, 31.091 abitanti: Isabella Conti

San Pietro in Casale, 11.736 abitanti: Claudio Pezzoli

Sant'Agata Bolognese, 7.140 abitanti: Giuseppe Vicinelli

Sasso Marconi, 14.545 abitanti: Stefano Mazzetti

Valsamoggia, 29.427 abitanti: Daniele Ruscigno

Vergato, 7.642 46 abitanti :Massimo Gnudi

Zola Predosa,18.193 abitanti: Stefano Fiorini