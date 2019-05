Falzone, ex vice di Priolo ora sindaco di Calderara: "I primi ad avere la delega alla Coesione Sociale"

Giampiero Falzone è il nuovo sindaco di Calderara di Reno. Il 40enne, avvocato in diritto dei consumatori eletto con quasi il 48% succede a Irene Priolo e, come dichiara a caldo, proseguirà il lavoro della giunta uscente portando a termine diversi progetti e opere.

Falzone, come è andata questa campagna elettorale? «La campagna elettorale è andata molto bene, sia per quanto riguarda il clima percepito che per il risultato. Abbiamo sentito l'affetto e la vicinanza dei cittadini e questo ci ha dato molto sostegno. Con lo spoglio, davanti ai primi risultati delle Europee, abbiamo sentito quei 13 punti in più e il risultato finale non mi ha stupito perchè abbastanza coerente con il clima. Buoni i risultati delle parlamentari europee, ma meglio le comunali per il centrosinistra».

Siete stati velocissimi nell'insediamento: lei e la sua giunta siete già operativi...«Sì, l'insediamento è già stato fatto, la squadra è già stata presentata. Per la prima volta un sindaco ha la delega alla coesione sociale e da ciò si comprendono quale siano le mie priorità. Inoltre ho mantenuto anche quella all'istruzione, che per me ha un grande valore ed è un obiettivo strategico. E poi abbiamo già fatto richiesta, come comune di Calderara, di aderire alla rete "avviso pubblico", la rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, volta a contrastare tutte le mafie».

Oltre a ciò, su cosa si concentrerà fin da subito? «Essendo stato vicesindaco di Priolo darò forma ai progetti già abbozzati e mi impegnerò in una continuità innovativa. Focus e impegno sulla mobilità sostenibile proseguendo con opere come le piste ciclabili per esempio. In generale, credo sia bene che tutti si lavori per il bene comune, e io sono per unire e non per dividere: questa fantastica comunità vincerà le sfide che la attendono se saremo uniti, infatti. La comunità deve essere un patto di civiltà su valori identitari condivisi. Noi tutti, maggioranza ed opposizione, da oggi rivestiamo un incarico pubblico che ci deve responsabilizzare, infatti. Dobbiamo tutti lavorare per il benessere di Calderara e dei suoi cittadini».

E la giunta è già pronta...«Sono contento della squadra che, insieme ai consiglieri, mi affiancherà in questa bellissima esperienza. Sono tante le cose da fare ei progetti da sviluppare, ed avere in Giunta tante competenze e professionalità è molto importante. Avere poi avuto la possibilità di individuare in squadra tante donne con tanto entusiasmo per me è motivo di orgoglio. Anche le deleghe assegnate, molte nuove ed innovative, raccontano messaggi forti che voglio lanciare».

Ecco la composizione della nuova giunta e le deleghe assegnate:

Giampiero Falzone – Sindaco

con delega a:

Sviluppo Economico Locale ed aree Produttive, Pianificazione Territoriale, Scuola ed infanzia, Politiche di Area Vasta, Protezione Civile, Sicurezza Sociale Urbana, Legalità.

Luca Gherardi – Assessore e Vicesindaco

con delega a: Politiche per il bilancio, la Programmazione e il Controllo di gestione, Patrimonio, Rapporti con le aziende partecipate e le imprese del territorio, Lavori Pubblici ed Innovazione Tecnologica

Maria Claudia Mattioli Oviglio – Assessore

con delega a: Politiche per il Benessere e la coesione sociale, Politiche Abitative

Clelia Bordenga – Assessore

con delega a: Ambiente, Verde pubblico, Mobilità Sostenibile, Edilizia privata e partecipazione

Maria Linda Caffarri - Assessore

con delega a: Cultura, sport, turismo, Marketing Territoriale ed eventi, politiche giovanili e pari opportunità

