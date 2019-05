Elezioni a Casalecchio di Reno: i candidati, le liste, i programmi

Casalecchio di Reno va alle urne il 26 maggio 2019 non solo per le elezioni Europee, ma anche per le amministrative. Per entrambe le consultazioni elettorali si voterà dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Lo spoglio dei voti avverrà dalle ore 23.00 di domenica per il Parlamento europeo, e dalle ore 14.00 di lunedì 27 maggio per il Sindaco e il Consiglio comunale.

L'eventuale ballottaggio per le elezioni comunali avrà luogo domenica 9 giugno, e si voterà sempre dalle ore 7.00 alle 23.00; lo scrutinio dei voti avverrà dalle ore 23.00 di domenica.

UTILITA' Servizio di trasporto gratuito da San Biagio

Per agevolare gli elettori di San Biagio è stato organizzato, in collaborazione con la Pubblica Assistenza, un servizio di trasporto gratuito da San Biagio alle Scuole Ciari - via Dante, 8 - sede dei seggi.

Le partenze saranno effettuate ogni 30 minuti a partire dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal Centro commerciale di via della Resistenza, 13 Fermate intermedie: Centro Sociale di via P. Micca - fermata autobus Volpi in via Porrettana.

Pubblica Assistenza. Gli elettori che per recarsi al seggio necessitano del servizio di Pubblica Assistenza devono contattare il Servizio Elettorale del Comune al numero 051/598158 entro le ore 10,00 di domenica 26 maggio

I candidati sindaci di Casalecchio di Reno sono:

Massimo Bosso - PD Partito Democratico, E'wiva Casalecchio e Casalecchio da Vivere

"Servizi di qualità per i cittadini, con punte di eccellenza per quanto riguarda i nidi e la raccolta differenziata, un occhio di riguardo per ambiente e sicurezza, e la promessa di pensare, nei prossimi cinque anni, a "come realizzare le cose, perché quello che c'è da fare è già stato deciso dal 2014 a oggi, nell'ottica di un lavoro di lungo periodo". Questa una sintesi degli obiettivi per il secondo mandato di Bosso.

PD - Partito Democratico - Massimo Bosso - Candidato Sindaco

La lista:

Alessia Lollini

Alice Morotti

Andrea Gurioli

Arianna Proietti

Carmela Brunetti

Chiara Casoni

Franco Ciraulo

Fulvia Casagrande

Gabriella Trittoni

Giulia Meli

Giulio Alberto Bonifazi

Isabella Guidotti

Lorena Peri

Luca Camarda

Maria Attanasio Detta Maria Elena

Mario Durante

Matteo Ruggeri

Niccolò Monesi

Paolo Nanni

Roberto Amori

Sara Galli

Sergio Solazzo

Silvano Moretto

Tamara Frascaroli