Elezioni comunali, oggi si vota a Casalecchio di Reno

Casalecchio di Reno oggi va alle urne non solo per le elezioni Europee, ma anche per le amministrative. Per entrambe le consultazioni elettorali si vota dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Lo spoglio dei voti avverrà dalle ore 23.00 di domenica per il Parlamento europeo, e dalle ore 14.00 di lunedì 27 maggio per il Sindaco e il Consiglio comunale.

Elezioni comunali 2019: tutti i comunui del bolognese al voto

I risultati verranno pubblicati qui

L'eventuale ballottaggio per le elezioni comunali avrà luogo domenica 9 giugno, e si voterà sempre dalle ore 7.00 alle 23.00; lo scrutinio dei voti avverrà dalle ore 23.00 di domenica.

I candidati sindaci di Casalecchio di Reno sono:

Massimo Bosso - PD Partito Democratico, E'wiva Casalecchio e Casalecchio da Vivere

Bruno Cevenini "Lista Civica Casalecchio di Reno"

Pietro Cappellini, Movimento5Stelle

Erika Seta - Centrodestra

Davide Celli - Candidato Sindaco, lista ANIMALISTA per un Mondo migliore

UTILITA' Servizio di trasporto gratuito da San Biagio

Per agevolare gli elettori di San Biagio è stato organizzato, in collaborazione con la Pubblica Assistenza, un servizio di trasporto gratuito da San Biagio alle Scuole Ciari - via Dante, 8 - sede dei seggi.

Le partenze saranno effettuate ogni 30 minuti a partire dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal Centro commerciale di via della Resistenza, 13 Fermate intermedie: Centro Sociale di via P. Micca - fermata autobus Volpi in via Porrettana.

Pubblica Assistenza. Gli elettori che per recarsi al seggio necessitano del servizio di Pubblica Assistenza devono contattare il Servizio Elettorale del Comune al numero 051/598158 entro le ore 10,00 di domenica 26 maggio

