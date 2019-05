Elezioni a Castel Maggiore: le liste, i candidati, i programmi

A Castel Maggiore il 26 maggio 2019 si va al voto: non solo per le Europee, ma anche per le Amministrative. I candidati sindaci sono tre: il sindaco uscente Belinda Gottardi (centrosinistra), Daniele Troiano (M4S) e Andrea Cavallari (centrodestra).

Ecco chi sono, le liste e i punti principali dei loro programmi elettorali:

Belinda Gottardi - PD

Candidata per il secondo mandato del Partito Democratico, Belinda Gottardi.

«In questi cinque anni abbiamo lavorato per far crescere Castel Maggiore nella partecipazione, nei progetti e nelle strutture utili a migliorare la qualità della vita di tutti noi. Abbiamo lavorato per costruire democrazia, difendendo le ragioni della solidarietà sociale, lavorando per garantire pari opportunità, per dare ai giovani un ambiente favorevole alla crescita della persona e del cittadino, per dare sicurezza agli anziani, per una città accogliente e inclusiva. Questo lavoro non è finito, non solo perché abbiamo messo in cantiere nuove opere da consegnare alla nostra città, ma anche perché la democrazia non è mai data una volta per tutte, ma si costruisce giorno dopo giorno; per questo mi candido per un nuovo mandato: per andare avanti, insieme!».

La lista PD:

MARCO MONESI

DANIELA VOLTA

RAIMONDO BOCCIA

MARIA ESMERALDA BALLANTI

ANDREA PARESCHI

SILVIA BASSANO

MAURIZIO PRANDO

STEFANIA BONVICINI

STEFANO ROSSI

GRETA FERRONI

ALAN SIGNANI

BARBARA MAGLI

ALESSANDRO SOLA

MORENA MANNI

FABIO TARTARINI

ELISABETTA VELABRI

La lista Bene in Comune per Belinda Gottardi Sindaco

ANGELO RUBERTO

SILVIA SANTUNIONE

SARA MALAGUTI

CARLO RANOCCHIA

STEFANIA GAMBERINI

MIRKO NICOLINI

ANITA FONDAROLI

GIOVANNI GRASSI

MICHELE GIROTTI

SARA ELMI

BEATRICE BASILE

GAIA VALLESE

DONATO TELESCA