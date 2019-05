Elezioni comunali, oggi si vota a Castel Maggiore

A Castel Maggiore il 26 maggio 2019 si va al voto: non solo per le Europee, ma anche per le Amministrative. I candidati sindaci sono tre: il sindaco uscente Belinda Gottardi (centrosinistra), Daniele Troiano (M4S) e Andrea Cavallari (centrodestra).

I candidati:

Belinda Gottardi - PD

Daniele Troiano Movimento 5 Stelle - M5S

Andrea Cavallari - Lista Civica Rinnovare per Innovare e Lega - Fratelli d'Italia

