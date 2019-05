Elezioni a Castenaso: candidati, liste, programmi elettorali

Elezioni europee ed amministrative, il 26 maggio si vota per le amministrative anche a Castenaso, dove i candidati sindaco sono cinque. Le urne sono aperte anche per le elezioni Europee: l'ufficio Elettorale sarà aperto venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle 9:00 alle 18:00 per il rilascio delle tessere elettorali.

Domenica 26 maggio, giorno delle elezioni, l'ufficio sarà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto dalle 7:00 alle 23:00.

Castenaso, le interviste a tutti i candidati sindaci:

Carlo Giovannini - Progetto Civico Castenaso Vista da dentro

Fabio Selleri - Movimento 5 Stelle

Carlo Gubellini - Prima Castenaso

Angelo Mazzoncini - Castenaso Si Cambia

Giorgia Barsantini - Castenaso Civica